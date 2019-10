Barcellona-Inter, le pagelle: Barella e Lautaro super, Vidal cambia la partita

Nell'Inter tanti voti alti ma brillano soprattutto Barella e Lautaro Martinez. Brozovic in serata no. L'ingresso di Vidal cambia il Barcellona.

BARELLA 7 - Ancora una prestazione maiuscola per lui. L'ennesima. E' ormai un punto di forza per questa , non più un interrogativo. Sempre più sicuro di sé, dà al gioco di Conte la verticalità necessaria.

VIDAL 7 - Il suo ingresso in campo cambia la partita. Decisivo e determinante per il successo del .

BROZOVIC 5 - Una delle sue serate no. Ritmo compassato, poca incisività e nessun cambio di ritmo. Contro la al centrocampo di Conte servirà un giocatore diverso.

LAUTARO MARTINEZ 7 - Che partita per Lautaro! Subito in goal, non si ferma e continua a mostrarsi in palla per tutta la durata del match, riuscendo per larghi tratti a fare persino reparto da solo.

GRIEZMANN 4.5 - All'inizio prova a far tutto da solo, ma spesso si incarta. Poi prova ad allargarsi sulla sinistra e quasi sparisce dal campo. Dembelè, approfittando anche del miglior momento del Barcellona, fa sicuramente meglio di lui.

SANCHEZ 6.5 - Anche al Camp Nou ha dimostrato di essere in ottime condizioni: la sua prova è convincente e fa crescere l'amarezza dei tifosi nerazzurri per quella ingenua ammonizione che impedirà a Conte di mandarlo in campo contro la Juve.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6,5; Sergi Roberto 6, Piqué 6, Lenglet 5,5, Semedo 6; de Jong 5.5, Busquets 5.5 (52' Vidal 7), Arthur 6; Messi 6,5, Suarez 7,5, Griezmann 4.5 (65' Dembele 6).

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 5,5, De Vrij 6, Skriniar 6,5; Candreva 5,5 (D'Ambrosio 5,5), Barella 7, Brozovic 5, Sensi 6,5 (Politano 6), Asamoah 5,5; Lautaro 7, Sanchez 6,5 (Gagliardini 5,5).