Barcellona-Inter, Conte sfida Valverde: Sanchez torna al Camp Nou

L'Inter di Conte sfida i 'marziani' del Barcellona al Camp Nou nella seconda giornata di Champions: Messi in dubbio, pronto il giovane Perez.

L' di Conte sfida il al Camp Nou nella seconda giornata di : un test importantissimo per i nerazzurri, chiamati a reagire nella sfida più complicata del girone dopo il mezzo passo falso del primo turno.

Un banco di prova notevole per la capolista della , che dovrà fare a meno di Lukaku, alle prese con un affaticamento muscolare e lasciato a Milano in via precauzionale. Conte punterà allora su Alexis Sanchez, il grande ex della gara: il cileno ha giocato con la maglia blaugrana dal 2011 al 2014, collezionando 41 reti e 35 assist in 141 presenze.

Accanto al cileno la freschezza atletica di Lautaro Martinez, pronto a sfruttare il supporto dei due esterni Candreva e Asamoah. Nella patria del 'tiki-taka' l'allenatore nerazzurro sfodera una mediana del tutto tecnica con Barella, Brozovic e Sensi, grande rivelazione di questo avvio di stagione.

Il big match del Camp Nou potrebbe però dover rinunciare a un grande protagonista: la presenza di Lionel Messi è infatti in forte dubbio dal primo minuto, l'argentino è stato convocato ma non è ancora al meglio della condizione dopo l'infortunio.

Discorso analogo per Dembelé: Valverde potrebbe dunque puntare sul giovane Carles Perez, pronto a raccogliere la pesante eredità nel tridente accanto a Suarez e Griezmann. De Jong si è già preso invece il centrocampo blaugrana e sarà regolarmente in campo con Busquets e Arthur.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte.