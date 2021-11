GOAL50 2021: il voto degli utenti incorona Messi e Putellas

Lionel Messi e Alexia Putellas sono i vincitori della GOAL50 2021.

Dopo aver conquistato la Copa America con l’Argentina, il fuoriclasse del PSG ha raggiunto il record di Cristiano Ronaldo, vincendo la sua quinta GOAL50.

La ‘Pulce’ ha sopravanzato il lusitano soltanto di 24 voti, un margine di vittoria irrisorio.

Il ranking dei 50 migliori giocatori del 2021 è stato deciso dopo una serie di testa-a-testa votati dagli utenti di GOAL di tutto il mondo, che con i propri voti hanno espresso il loro giudizio.

Per stilare la classifica maschile sono stati raccolti più di 14 milioni di voti, con il duello Messi-CR7 che ha dominato la scena. A 24 ore dalla chiusura delle votazioni, fissata per le 15:00 italiane di martedì 16 novembre 2021, Ronaldo era in vantaggio, ma Messi ha rimontato fino a ottenere il 50.1% delle preferenze contro il suo eterno rivale.

A contribuire al trionfo di Messi c’è anche il testa-a-testa con Robert Lewandowski, terzo classificato. Mohamed Salah e Kylian Mbappé, rispettivamente quarto e quinto, chiudono la top 5.

Qui potete trovare la classifica finale della GOAL50 maschile 2021, data dalla somma di tutti i voti.

Per quanto riguarda il premio femminile, sono stati raccolti quasi 10 milioni di voti sul nostro sito e la vittoria è stata di Alexia Putellas.

Così come Messi, anche la star del Barcellona ha fatto registrare un record vincente nei testa-a-testa contro tutte le altre avversarie e nessuna è riuscita ad avvicinarsi al capitano delle blaugrana: un dominio, dal primo all’ultimo giorno.

A proposito di dominio, le prime quattro posizioni della classifica sono tutte occupate da giocatrici attualmente in forza al Barcellona. La sua compagna Irene Paredes ha vinto tutti i duelli, ad eccezione di quello con Putellas. Terza classificata Asisat Oshoala, quarta Lieke Martens.

Abbiamo conteggiato un totale di 24 milioni di voti: vogliamo ringraziare tutti gli utenti e i nostri lettori che hanno contribuito a rendere l’edizione 2021 della GOAL50 la più coinvolgente di sempre.

Appuntamento al 2022!