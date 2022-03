Il Barcellona piazza il colpo in prospettiva: ufficiale l'acquisto di Pablo Torre

Il Barcellona continua a lavorare per l’apertura di un nuovo ciclo e, dopo aver lanciato diversi giovani negli ultimi mesi, si è già portato in avanti in vista della prossima stagione assicurandosi un ragazzo classe 2003 del quale si parla benissimo: Pablo Torre.

A confermare l’accordo con il Racing Santander per l’acquisizione del cartellino del talentuoso centrocampista, è stato lo stesso club blaugrana attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

“L’FC Barcellona ed il Racing de Santander hanno concordato il trasferimento del giocatore 18enne, che finirà la stagione nel suo club attuale. Firmerà fino al 30 giugno 2026 e avrà una clausola rescissoria da 100 milioni di euro”.

Come annunciato dallo stesso Barcellona, la trattativa è stata chiusa sulla base di un esborso iniziale da 5 milioni di euro, ma sono state inserite delle clausole legate al rendimento e la crescita del giocatore che potrebbero portare il costo complessivo a 20 milioni.

Pablo Torre, che era nel mirino anche del Real Madrid, si unirà dal prossimo 1° luglio al Barcellona B, squadra nella quale completerà il proprio percorso di crescita. In questa stagione, nella terza divisione del calcio spagnolo, in 21 partite di campionato ha segnato 6 reti e sfornato altrettanti assist.