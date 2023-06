Balotelli e la festa finita in rissa: avrebbe tirato un pugno al ds Constantin

Secondo 'Blick', a febbraio Mario Balotelli si sarebbe recato a una festa di Carnevale assieme al ds del Sion. Ma tutto sarebbe poi degenerato.

Decimo posto su 10 formazioni in lizza, appena 31 punti messi in saccoccia in 36 partite, una retrocessione piena di ignominia dopo il playout contro lo Stade-Lausanne-Ouchy. E un calciatore di nuovo sotto accusa: Mario Balotelli, la stella che avrebbe dovuto far grandi cose col Sion e che, invece, è tornato alla ribalta per il motivo sbagliato.

A rivelarlo è 'Blick', quotidiano svizzero, secondo cui l'episodio incriminato è avvenuto a metà febbraio. Il Sion, già in difficoltà in classifica, aveva appena pareggiato sul campo del Winterthur (1-1). Ma il campo è il campo e fuori c'è una vita privata da portare avanti. Così il direttore sportivo Barthelemy Constantin, 28 anni, avrebbe deciso di portare Balotelli a Martigny, meno di mezz'ora d'auto da Sion, per fargli conoscere e apprezzare il Carnevale locale.

Secondo il quotidiano, i due si sarebbero presentati alla festa vestiti in maschera: uno indossava il costume di un personaggio de La casa di carta, l'altro si era travestito da Pikachu. Il problema è che un'altra persona presente alla festa avrebbe riconosciuto i due, cominciando a fotografarli. E Balotelli non l'avrebbe presa per nulla bene.

L'ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City avrebbe così perso gradualmente perso la pazienza: prima sarebbero volati insulti, poi pugni. Il ds Constantin si sarebbe messo in mezzo alla colluttazione, ricevendo involontariamente un pugno al volto da Balotelli.

Ecco perché lo stesso Constantin, seduto in panchina accanto all'allenatore contro il San Gallo, sabato 25 febbraio, è stato poi immortalato con un occhio iniettato di sangue. Si tratta della celebre partita, persa per 4-0 dal Sion, in cui i tifosi di casa hanno dato fuoco a una maglia con stampato il nome di Balotelli.

Sempre 'Blick' ha inoltre rivelato altri dettagli dell'esperienza negativa di Balotelli al Sion. Come quando, durante la pausa invernale, la squadra si è recata in Spagna per un ritiro e per l'italiano "la trasferta si è trasformata in una festa". In quell'occasione la sua camera avrebbe ospitato anche alcune ragazze. Balotelli, poi, non ha giocato l'amichevole dell'8 gennaio contro lo Stoccarda, persa per 3-0, a causa di un problema a una coscia.

Difficile in questo contesto, se non impossibile, pensare a una permanenza di Balotelli al Sion anche nella prossima stagione. Il contratto dell'ex rossonero scade nel 2024, ma la retrocessione dalla Super League alla Challenge League e gli ennesimi episodi di indisciplina rischiano di costringere l'italiano a ricominciare tutto daccapo lontano dalla Svizzera.