Balotelli sul derby: "Se dovessi scegliere, direi Milan"

Mario Balotelli fa le carte al derby. L'attaccante del Monza, ex di entrambe le milanesi, in una diretta Instagram col fratello Enock parla della stracittadina in programma domenica pomeriggio a San Siro.

Il pronostico di SuperMario appare incerto, ma l'ago della bilancia pende in leggero favore del Diavolo.

Balotelli dice poi la sua sulla rissa tra Ibra e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia.

"Due si danno una testata poi se le mandano a dire… Può succedere, non so i motivi per cui sia successo quel fatto. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un’altra storia. Non sono belle scene tra due campioni, chi ha ragione o no conta poco".