Balogun meglio di Neymar, Messi e Mbappé: è il capocannoniere della Ligue 1

Dopo aver fermato il PSG, ha realizzato una tripletta contro il Lorient: l’attaccante del Reims e di proprietà dell’Arsenal è a 14 goal in 20 gare.

Un goal dietro l’altro. A raffica. Una difesa dopo l’altra trafitta e una classifica marcatori di Ligue 1 guidata davanti a fuoriclasse del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar jr.

In Francia, ed esattamente con la maglia dello Stade Reims, Folarin Balogun si sta consacrando con una stagione da incorniciare. L’attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal sta vivendo un’annata incredibile dal punto di vista realizzativo con 14 goal messi a segno finora in 20 gare del campionato francese.

Ben quattro sono state messe a segno nelle ultime due partite, un cui gli uomini di William Still hanno portato a casa quattro punti molto importanti per la classifica e per il morale.

Proprio un goal del classe 2001 ha rallentato la corsa del PSG, fermato 1-1 dal Reims, mentre la formazione di Still ha calato il poker ieri sera contro il Lorient. E neanche a dirlo, nel 4-2 c’è la firma indelebile di Folarin Balogun, autore di una tripletta.

L’hattrick ha consentito al 21enne di sorpassare in un solo colpo nella classifica cannonieri Neymar, fermo a 12 goal, e Mbappé, a quota 13 reti. Come riferisce Opta, Balogun ha segnato il 54% dei gol del Reims in Ligue 1 in questa stagione (14 su 26), la percentuale più alta di un singolo giocatore nei 5 top campionati europei in questa stagione.

Numeri incredibili, che assumono un valore specifico ancor più elevato se si pensa che fino al suo arrivo al Reims Balogun aveva realizzato appena cinque goal in tutta la sua esperienza tra i professionisti nei club.

Nato a New York, è l’Arsenal a scovarlo a otto anni dopo il suo trasferimento a Londra. Poi tutta la trafila fino alla prima squadra e il contratto pro siglato nel 2019. Ma è il 2020 l’anno dell’esplosione: Balogun debutta in Europa League e segna i suoi primi goal contro Molde e Dundalk.

Nella passata stagione, il calciatore di origini statunitensi entra a far parte dell’Inghilterra Under 21 e viene girato in prestito dall’Arsenal al Middlesbrough, in Championship, per giocare con maggiore continuità.

L’esperienza di rivela non soddisfacente, almeno dal punto di vista realizzativo, con appena tre reti realizzate e tre assist nonostante un buon minutaglie accumulato.

Un’avventura che sta portando i suoi frutti in questa stagione, al Reims. Arrivato in estate, Folarin Balogun ha iniziato a segnare a raffica e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Un goal dopo l’altro, trafiggendo vittime illustri come il PSG, per scalare la classifica marcatori e continua a sognare davanti a stelle come Mbappé e Neymar.