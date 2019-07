Bale va in Cina? Jiangsu e Shanghai Shenhua fanno sul serio

Ricevuto il foglio di via da Zidane, Gareth Bale può proseguire la propria carriera nella dorata Cina. In corsa anche Tottenham e Manchester United.

"Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti".

Zinedine Zidane ha lanciato la bomba dopo la gara di International Champions Cup tra e : l'addio di Gareth Bale è imminente. Già, ma dove andrà a giocare il fuoriclasse gallese, pronto a cambiare maglia dopo 6 anni?

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo 'Marca', l'opzione più concreta è quella che porterebbe Bale in . Due club, in particolare, sono disposti a fare sul serio per portare in Asia l'ex : lo Jiangsu Suning e lo Shanghai Shenhua.

Lo stipendio annuo di Bale, del resto, è mostruoso: 17 milioni di euro netti. Un ingaggio alla portata del Real Madrid e di pochissimi altri club. Non solo in Europa: nel mondo. E in particolare proprio in Cina, dove i soldi per il calcio, come si sa, non mancano di certo. A Shanghai, ad esempio, sarebbero disposti addirittura ad aumentarlo, senza però versare un centesimo nelle casse del Real.

Il trasferimento di Bale in Cina, per vestire la maglia del Jiangsu oppure dello Shanghai Shenhua, non è comunque ancora certo: in si parla con costanza della possibilità che il gallese difenda i colori del Tottenham - e sarebbe un ritorno - oppure del . I prossimi giorni saranno decisivi.