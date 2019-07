Bale 'congedato', l'agente durissimo: "Zidane è una disgrazia"

L’agente di Bale, commenta le parole con le quali Zidane ha annunciato l’addio del gallese al Real: “Gareth andrà via se vorrà andare via”.

Dopo sei stagioni sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Gareth Bale al . La parole pronunciate nelle scorse ore da Zinedine Zidane (“Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti”) chiudono di fatto l’esperienza con i Blancos di un giocatore che, arrivato nell’estate del 2013 per 100 milioni di euro, con il club iberico ha vinto, tra le altre cose, quattro e quattro Mondiali per Club da protagonista.

Le frasi pronunciate dal tecnico transalpino hanno stupito in molti e tra coloro che hanno manifestato disapprovazione c’è l’agente del campione gallese.

Jonathan Barnett, parlando ai microfoni di ESPN, ha duramente attaccato Zidane.

“Lui è una disgrazia, non mostra rispetto per qualcuno che ha fatto che ha fatto così tanto per il Real Madrid. Se e quando Gareth se ne andrà sarà perché è nel suo interesse e non perché è Zidane a spingere”.

Barnett, intervistato da AS, ha poi rincarato la dose.