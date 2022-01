Babacar lascia l'Italia e il Sassuolo: è ufficiale il trasferimento al Copenhagen

Khouma El Babacar fa nuovamente le valigie: dopo aver giocato in prestito per un anno e mezzo in Turchia all'Alanyaspor, il Sassuolo lo cede ancora ma stavolta a titolo definitivo.

E' ufficiale il trasferimento al Copenhagen, club con cui l'attaccante senegalese si è legato grazie ad un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

"Conosco la squadra da molti anni - ha dichiarato Babacar al sito ufficiale della società danese - poiché vengo dalla stessa città di Dame N'Doye, che qui è stato eccezionale. Mi trovo in un club con grandi ambizioni, voglio vincere titoli e aiutare nel cammino europeo. Ho già parlato con Kevin Diks che conosco dai tempi della Fiorentina, mi ha parlato benissimo di tutto: non vedo l'ora di iniziare e incontrare i miei nuovi compagni".

Babacar, come detto, è reduce dall'esperienza in Turchia durata un anno e mezzo, periodo in cui ha realizzato 18 reti in 45 presenze. Prestito interrotto lo scorso 10 gennaio per tornare al Sassuolo, dove però è rimasto pochissimo tempo.