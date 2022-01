L'Alanyaspor non lo riscatta: Babacar torna ufficialmente al Sassuolo

E' durata poco meno di un anno e mezzo l'avventura in Turchia di Khouma El Babacar, conoscenza della nostra Serie A: nel settembre 2020 il Sassuolo lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Alanyaspor, che alla fine ha scelto di non esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo.

A comunicarlo è stata la stessa società arancioverde.

Teşekkürler Babacar



Teşekkürler Babacar

Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

"Il contratto del calciatore Khouma El Babacar con il club è scaduto. Lo ringraziamo per il lavoro svolto e gli auguriamo successo per la sua futura carriera".

Babacar chiude questa esperienza con 18 reti in 45 presenze, bottino che però non è bastato per convincere la dirigenza a puntare in maniera definitiva sul suo talento.

La punta senegalese fa così ritorno al Sassuolo, ancora proprietario del cartellino: da capire quale sarà la prossima mossa dei neroverdi, alla luce di un contratto in scadenza il 30 giugno che difficilmente sarà rinnovato.

In caso di permanenza in Emilia Romagna (dove non gioca dalla stagione 2018/19), Babacar si troverebbe a lottare per un posto da titolare con gente del calibro di Scamacca, Defrel e Raspadori, tutti clienti abbastanza scomodi.