L'AZ Alkmaar incanta in Youth League: Real Madrid sconfitto con un sonoro 4-0

Dopo aver eliminato il Barcellona, l'AZ Alkmaar fa fuori anche il Real Madrid: olandesi alla Final Four di Youth League.

Non solo il Milan alla Final Four di Youth League: tra le sorprese della competizione figura anche l'AZ Alkmaar, vero e proprio outsider in grado di scombinare i piani di due delle principali favorite per la vittoria finale.

Ai quarti, gli olandesi si sono imposti sul Real Madrid con un perentorio 4-0, primo k.o. stagionale per i ragazzi di Arbeloa che, peraltro, sono in vetta alla División de Honor con 63 punti conquistati in 23 partite, in coabitazione con l'Atletico.

A segno, oltre a Beukers (doppietta) e Poku anche Meerdink, capocannoniere dell'AZ in questa edizione di Youth League in cui ha già messo a segno 7 goal: il classe 2003 (impiegato anche in prima squadra nel finale della gara di Conference League contro la Lazio all'Olimpico) aveva piegato l'Eintracht con una tripletta nel playoff di inizio febbraio, per poi rifilare una doppietta al Barcellona agli ottavi.

Sì, perché oltre al Real Madrid, i giovani 'terribili' dell'AZ hanno eliminato anche i catalani, altra formazione data tra le maggiori candidate per la conquista della coppa: blaugrana puniti con un largo 3-0 che, unito al poker odierno, genera un clamoroso 7-0 totale in salsa spagnola.

L'AZ non ha disputato la fase a gironi, essendo stato inserito nel percorso riservato alle squadre vincitrici dei tornei nazionali di riferimento: cammino iniziato al primo turno contro lo Shamrock Rovers, per poi continuare con la sofferta qualificazione al playoff, avvenuta soltanto dopo i calci di rigore al cospetto della Stella Rossa.

Il prossimo avversario dell'AZ nella semifinale della Final Four di Nyon sarà lo Sporting Lisbona, ultimo ostacolo verso la finalissima prevista per il 24 aprile e che potrebbe regalare un incrocio col Milan di Ignazio Abate.