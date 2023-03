Youth League, Milan-Atletico Madrid 2-0: rossoneri in semifinale

Il Milan conquista l'accesso alla semifinale di Youth League: Stalmach e un'autorete di Iturbe piegano l'Atletico Madrid di Fernando Torres.

Ignazio Abate vince la sfida contro l'ex compagno di squadra Fernando Torres: il suo Milan regola l'Atletico Madrid con un goal per tempo e si regala la semifinale di Youth League contro una tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato. Un traguardo storico per i giovani del 'Diavolo'.

La partenza degli spagnoli non è affatto malvagia ma, a colpire alla prima circostanza, sono i ragazzi di Abate: Bakoune lanciato sulla destra, pallone arretrato per il rimorchio di Stalmach che beffa un non irreprensibile Iturbe, autore di un disperato quanto goffo intervento di piede che non evita l'1-0.

Lo svantaggio non scoraggia i 'Colchoneros', parecchio attivi dalle parti di Nava: il portiere rossonero è chiamato in causa da Gonzalez. Non va meglio a Munoz, il cui destro da fuori area sibila di poco a lato del palo.

Il predominio spagnolo perde d'intensità col passare dei minuti che, al contrario, sorridono al Milan: Traoré allarga per El Hilali che calcia sul palo di Iturbe, stavolta sfortunato col pallone che si insacca dopo l'impatto con la sua schiena.

L'Atletico Madrid si innervosisce e il finale non è che un red carpet per le ambizioni del Milan, tra le migliori quattro d'Europa a livello giovanile per la primissima volta: eguagliate la Roma di Alberto De Rossi (2014/15) e la Juventus di Andrea Bonatti (2021/22), entrambe cadute al penultimo atto.

IL TABELLINO

MILAN-ATLETICO MADRID 2-0

Marcatori: 12' Stalmach, 67' aut. Iturbe

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach (75' Malaspina), Eletu, Zeroli; Cuenca (80' Alesi), El Hilali (85' Nsiala-Makengo), Traoré (80' Sia). All. Abate.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Iturbe; Bonar (70' Vasiljevic), Kostis, Moreno (61' Mbomio), Gonzalez (61' Diaz); Santamaria (70' Urzain), Aitor Gismera, Munoz, El Jebari; Nino (73' Gomez), Raihani. All. Torres.

Arbitro: Gishamer (Austria)

Ammoniti: Bakoune (M), Traoré (M), Bozzolan (M), Moreno (A), Munoz (A)

Espulsi: nessuno