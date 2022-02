AVELLINO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Avellino-Catania

Avellino-Catania Data: 26 febbraio 2022

26 febbraio 2022 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Le due tifoserie vivono una delle rivalità più sentite dell'intera Serie C: anche per questo motivo quella tra Avellino e Catania, valida per la ventinovesima giornata del Girone C, sarà una sfida da seguire fino all'ultimo istante.

La formazione di Carmine Gautieri, che ha sostituito Piero Braglia lo scorso 17 febbraio, ha raccolto una vittoria e un pareggio con il nuovo allenatore: nell'ultima gara gli irpini hanno pareggiato per 0-0 contro il Latina in un match terminato al 105' con 15 minuti di recupero, l'infortunio dell'arbitro e due espulsioni per una rissa nel finale. Insomma: una partita infinita.

Per la squadra di Francesco Baldini, invece, si apre un'altra settimana decisiva: al di là dell'ultima sconfitta in campionato contro la Paganese al Massimino, per 0-1, i rossazzurri giorno 4 marzo conosceranno il loro destino con la seconda asta per la cessione del club (la prima è andata deserta) e con l'esercizio provvisorio prorogato dal Tribunale di Catania fino al 7 marzo.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Avellino-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO AVELLINO-CATANIA

La gara tra Avellino e Catania, in programma sabato 26 febbraio 2022, sarà disputata allo stadio "Partenio-Lombardi" di Avellino. Il fischio d'inizio, originariamente fissato alle 17:30, è stato anticipato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE AVELLINO-CATANIA IN TV

Sarà possibile seguire Avellino-Catania in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

AVELLINO-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Avellino-Catania potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-CATANIA

Gautieri senza Silvestri, espulso nel finale della gara contro il Latina: al suo posto, a protezione della porta difesa da Forte, giocherà Bove insieme a Scognamiglio e Tito. In mediana Rizzo, Aloi, Carriero, Kragl e Ciancio formeranno la linea a cinque con Kanoute e Murano favoriti per l'attacco.

Baldini con la formazione sostanzialmente al completo: in porta Sala, con Albertini, Claiton, Monteagudo e Pinto in difesa. In mediana Rosaia, Cataldi e Greco sono i favoriti con il tridente composto da Biondi, Moro e Russini.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Bove, Scognamiglio, Tito; Rizzo, Aloi, Carriero, Kragl, Ciancio; Kanoute, Murano. All. Gautieri

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. All. Baldini