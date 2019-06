Australia femminile-Italia femminile in tv e streaming: dove vederla

Esordio ai Mondiali femminili per l'Italia: primo match contro la temibile Australia nel girone che comprende anche Brasile e Giamaica.

Mondiali femminili al via in , con l' tra le sue protagoniste dopo 20 anni di assenza: l'esordio contro la forte , prima di affrontare Giamaica (14 giugno) e (18 giugno) nel gruppo C.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Per le azzurre è la terza partecipazione nella loro storia alla massima competizione mondiale: miglior risultato i quarti di finale del 1991, mentre nel 1999 arrivò una bruciante eliminazione alla fase a gironi.

Molto più esperta, invece, l'Australia: le oceaniche non presero parte soltanto alla prima edizione nel 1991, presenti in tutte le altre dove con i quarti di finali raggiunti nel 2007, 2011 e 2015 si ottenne l'apice.

Per l'Italia un 2019 più che positivo: soltanto una sconfitta, peraltro ai calci di rigore, in finale di Cyprus Cup contro la Corea del Nord. Per il resto, sette vittorie e un pareggio.

QUANDO SI GIOCA AUSTRALIA FEMMINILE-ITALIA FEMMINILE

Australia femminile-Italia femminile si giocherà domenica 9 giugno 2019 allo 'Stade du Hainaut' a Valenciennes in Francia. Calcio d'inizio alle ore 13.

DOVE VEDERE AUSTRALIA FEMMINILE-ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Australia femminile-Italia femminile sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre). Trasmissione prevista anche in chiaro sulla Rai, precisamente sul canale Rai 2.

Match visibile in grazie al servizio Sky Go, dedicato esclusivamente agli abbonati Sky, e su RaiPlay, che consente di guardare gratis e senza alcuna registrazione le trasmissioni della Rai.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA FEMMINILE-ITALIA FEMMINILE

Ante Milicic dovrebbe schierare le sue ragazze con un 4-4-2: la capitana Kerr farà coppia con Foord in attacco, mediana con Van Egmond e Kellond-Knight. Yallop e De Vanna sulle fasce di centrocampo, Polkinghorne e Kennedy le due centrali difensiva. Williams tra i pali.

Milena Bertolini con il 4-3-1-2: Giuliani in porta, difesa guidata dalla capitana Gama in tandem con Linari, Guagni e Bartoli a presidiare le corsie laterali. Galli e Giugliano a far legna in mezzo. Bonansea e Mauro in avanti con la Girelli alle loro spalle.

AUSTRALIA FEMMINILE (4-4-2): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Yallop, Van Egmond, Kellond-Knight, De Vanna; Kerr, Foord.

ITALIA FEMMINILE (4-3-1-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro.