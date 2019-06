DIRETTA: Australia femminile-Italia femminile LIVE - dove vederla in tv e streaming

femminile- femminile verrà trasmessa in diretta e in chiaro alle ore 13 di oggi dalla Rai su Rai 2.

La gara inoltre sarà visibile solo per gli abbonati anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Australia femminile-Italia femminile verrà trasmessa anche in diretta su pc, tablet e smartphone per tutti su Rai Play e solo per gli abbonati a Sky tramite Sky Go.

Goal segue Australia femminile-Italia femminile in diretta testuale: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.