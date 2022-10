Aubameyang, storia di un rimpianto: svenduto dal Milan per un milione

La storia di come e del perché il Milan si è fatto sfuggire Aubameyang per un misero milione di euro. Forse il più grande rimpianto di sempre.

Nel 2012 Willy e Catilina Aubameyang facevano 'faville' nel Football Club Sapins, squadra di tutto rispetto del campionato gabonese. Il Milan era riuscito finalmente a disfarsi dei due fratelli qualche anno dopo, mettendo fine a una serie di prestiti in squadre più improbabili del loro talento. Ne rimaneva uno, il più piccolo: Pierre.

Pierre-Emerick Aubameyang il nome completo. Attaccante, classe '89, era reduce da tre stagioni in prestito a tre squadre differenti - Digione, Lille e Monaco - senza riuscire minimamente a lasciare il segno. Nel gennaio del 2011 arriva l'ennesimo, al Saint-Etienne. Mentre il Milan comincia a perdere la pazienza.

'Aubame' sembra capire che il tempo a sua disposizione per convincere i rossoneri sta scadendo e comincia a segnare con continuità, impressionando gli addetti ai lavori e cominciando a far drizzare le orecchie ai top club.

. Galliani ricorda ancora il caso Gourcuff: lo lasciò al Bordeaux per 13,5 mln quando sembrava un fenomeno, si prese le critiche ma ebbe ragione lui.

"Meglio ce li leviamo tutti 'sti Aubameyang", avrà pensato il dottor Galliani. Così nel dicembre del 2011 il Saint-Etienne lo riscatta per un milione di euro. Proprio così un milione, metà del quale venne speso per acquistare Mesbah dal Lecce. Magari avrà ancora ragione Galliani, magari farà la fine di Gourcuff.

Invece stavolta la previsione dell'ad rossonero si è rivelata sbagliata. 'Aubame' esplode, segna 35 goal in due anni, trascina il Saint-Etienne alla vittoria della Coppa di Lega, attira l'interesse del Real Madrid e accompagna le sue prestazioni ad uno slogan: "Il Milan non ha creduto in me". Il suo obiettivo, più volte dichiarato, era infatti quello di tornare a vestire la maglia rossonera, indossata soltanto con la Primavera, dove tra l'altro era la riserva di Paloschi.

CRONISTORIA AUBAMEYANG

2007 - Entra nella Primavera del Milan

2008 - Prestito al Dijon

2009 - Prestito al Lille

2010 - Prestito al Monaco

2011 - Prestito al Saint-Etienne

2012 - Riscatto Saint-Etienne per un milione

2013 - Passa al Dortmund per 13 milioni

2014 - Passa all'Arsenal per 63 milioni

2022 - Si trasferisce al Barcellona

2022 - Passa al Chelsea per 12 milioni

All'inizio dell'estate viene accostato a Fiorentina e Roma, ma ancora una volta - come successe nel 2008 al Genoa per Lewandowski - le italiane hanno paura di scommettere, puntare sui giovani. Meglio i Gilardino o i Luca Toni di turno, usato garantito. Il problema è che poi arriva il Borussia Dortmund, che trasforma il timido Lewa in uno dei bomber più forti al mondo.

Ed è sempre il Borussia che spende 15 volte tanto quanto il Milan ha incassato per Aubameyang, ed appena due anni dopo. Klopp fra un gran colpo e si immagina già cosa potranno combinare insieme lui e Reus, il Saint-Etienne fa un affare, il procuratore Oscar Damiani fa un affare, avendo posto una clausola del 20% sulla futura vendita del cartellino del proprio assistito.

Chi ci rimane fregato? Inutile dare la risposta. Il Milan si morde le mani ripensando a quando si è fatto sfuggire per un pugno di pasta uno dei migliori talenti del panorama europeo, che dopo 141 goal col Borussia Dortmund verrà acquistato dall'Arsenal per quasi 64 milioni di euro.

Quando era al Dortmund i rossoneri hanno provato a riprenderlo, come confermato dall'ex ds Mirabelli - "E' il mio più grande rimpianto", ha detto - e dallo stesso Aubameyang in una celebre diretta Instagram dove rispondeva a un tifoso del Milan dicendo che sarebbe voluto tornare: "Ma loro stanno dormendo... " .

Oggi Aubameyang ha 33 anni, gioca nel Chelsea che sfiderà i rossoneri a San Siro ed è ancora uno degli attaccanti più forti al mondo. Il Milan ce lo aveva in casa e gratis. Colpa di Willy e Catilina...