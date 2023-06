Il gabonese è destinato a lasciare il Chelsea dopo una sola stagione a Stamford Bridge: tra le ipotesi c'è anche quella di clamoroso ritorno al Milan.

Il Milan continua la ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Dopo aver rinnovato il contratto di Olivier Giroud, il club rossonero è alla ricerca di un profilo per rinforzare il reparto avanzato e sostituire i probabili partenti Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi.

Lo svedese ha confermato proprio oggi, attraverso un’intervista, la proposta di Adriano Galliani che vorrebbe portarlo al Monza, mentre l’ex Liverpool ha deluso e potrebbe tentare un’esperienza in Turchia.

Per questo motivo la dirigenza del club di Via Aldo Rossi sta sondando varie piste per individuare il colpo giusto in avanti.

Tra i nomi c’è anche la suggestione Pierre-Emerick Aubameyang in quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Arrivato nella Primavera nel 2007, il gabonese ha lasciato il Milan nel 2012 per appena un milione di euro dopo una serie di prestiti al Djion, al Lille, al Monaco e al Saint-Etienne, che decise di puntare su di lui e riscattarlo.

Undici anni più tardi, però, le strade del Milan e di Pierre Emerick Aubameyang potrebbero incrociarsi nuovamente.

Il classe 1989 è fuori dal progetto del Chelsea, che vorrebbe risolvere con un anno d’anticipo il contratto in scadenza nel 2024 ed è pronto a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 12 milioni spesi l’estate scorsa per strapparlo al Barcellona.

Aubameyang ha vissuto una stagione nettamente al disotto delle aspettative, totalizzando appena 22 presenze con 3 goal e 1 assist tra tutte le competizioni.

Escluso dalla lista Champions di Graham Potter a gennaio, il gabonese ha definitivamente rotto con i Blues dopo i festeggiamenti nello spogliatoio del Barcellona in seguito alla vittoria del Clasico contro il Real Madrid deciso da Kessié il 19 marzo scorso.

Le immagini diventate virali sui social hanno infastidito non poco il club londinese, che ora studia l’addio nella rivoluzione estiva che vedrà tanti cambiamenti con l’arrivo di Pochettino in panchina.

Nonostante i soli sei mesi al Camp Nou, Auba si è fatto apprezzare dal punto di vista calcistico con 13 goal e 1 assist in 23 presenze, e dal punto di vista umano, come testimonia il legame con alcuni degli ex compagni e con l'ambiente.

Al momento Pierre-Emerick Aubameyang ha registrato l’interesse di club turchi e dell’Arabia Saudita, pronti ad investire su di lui e dargli un’altra chance a 34 anni.

Quella del Milan resta, però, una suggestione che stuzzicherebbe non poco il gabonese, pronto a rilanciarsi ad altissimi livelli e prendersi una rivincita dopo l’addio di undici anni fa per un solo milione di euro.