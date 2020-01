Un attaccante per la Roma: Tiquinho Soares nel mirino dei giallorossi

La Roma segue da vicino Tiquinho Soares del Porto. L’attaccante brasiliano dovrebbe a breve ricevere la cittadinanza portoghese.

La è certamente uno dei club che maggiormente si sta muovendo nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. In attesa di vedere come si evolverà definitivamente la situazione legata allo scambio Politano-Spinazzola e di chiudere magari per Ibanez, i capitolini sono dati da tempo a caccia di una punta centrale che possa rappresentare una valida alternativa a Dzeko.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i capitolini avrebbero individuato il profilo giusto in Tiquinho Soares, centravanti che da tre anni milita nel .

La Roma, pur di far suo il giocatore brasiliano che a brevissimo dovrebbe ricevere la cittadinanza portoghese, sono pronti a mettere sul piatto qualcosa come 20 milioni di euro.

Nel contratto che lega Tiquinho Soares al Porto è inserita una clausola da 40 milioni di euro, ma il fatto che che scadrà nel 2021 potrebbe rendere più semplice ogni discorso.

Tiquinho Soares, 28 anni, nella scorsa edizione della ha affrontato la Roma da avversario con la maglia del Porto, segnando tra l’altro nel match di ritorno uno dei tre goal che hanno concesso ai Dragoes di eliminare i giallorossi.