La Roma vicina ad Ibanez: superato il Bologna al fotofinish

La Roma sembra vicina a chiudere con l’Atalanta l’operazione che porterà Ibanez in giallorosso. Il difensore sembrava destinato al Bologna.

Con la maglia dell’ ha giocato appena 19’ nel corso di questa stagione, Roger Ibanez però, nonostante il pochissimo spazio avuto a disposizione, è uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.

Nei giorni scorsi era parso praticamente scontato il suo approdo al , tanto che Walter Sabatini aveva di fatto annunciato l’imminente fumata bianca (“L’accordo con l’Atalanta è chiuso, stiamo aspettando i procuratori per sistemare le questioni salariali”), ma nelle ultime sembra essersi consumato un clamoroso sorpasso.

Sulle tracce del difensore brasiliano si è inserita anche la , società che gode della preferenza del ragazzo. Gli agenti di Ibanez devono ora dare una risposta definitiva, ma i giallorossi adesso sono in pole position e potrebbero anche chiudere in tempi brevi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma dovrebbe sborsare una cifra che si aggira sui 9 milioni di euro per assicurarsi il talento classe 1998 e l’operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.