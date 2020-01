Gazzetta dello Sport: scambio Politano-Spinazzola, dietrofront dell'Inter

Nella giornata di ieri le visite mediche sembravano la conferma di uno scambio ormai chiuso, invece l'affare Politano-Spinazzola rischia di saltare.

Ieri pomeriggio, quando Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sono usciti rispettivamente da Villa Stuart e dalla clinica Humanitas, lo scambio di cartellini a titolo definitivo tra e sembrava ormai questione di ore prima dell'ufficialità. Eppure, non sembra possa finire così, con strette di mano e sorrisi. Almeno per ora.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', lo scambio alla pari sull'asse Roma-Milano rischia di saltare. L'Inter vorrebbe infatti condurre dei test fisici supplementari su Spinazzola ad Appiano Gentile, al proprio centro d'allenamento, prima di essere convinta di chiudere l'affare. Non però a titolo defiinitivo.

L'Ad nerazzurro Giuseppe Marotta vorrebbe infatti che entrambi i giocatori cambino maglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, con le stesse cifre. Proposta che si scontra con la volontà della Roma: i giallorossi avrebbero voluto chiudere ieri l'affare e convocare Politano già per la sfida di stasera di Coppa al Tardini contro il .

Sembra che in casa Roma il dietrofront dell'Inter non sia comunque stato molto ben digerito: la dirigenza vuole chiudere l'affare a titolo definitivo e vedrebbe la sessione extra come un modo solo per prendere tempo e provare a insistere sul cambio formula. Quello che l'Inter vorrebbe, forse spinta anche dal quadro clinico di Spinazzola, reduce da diversi infortuni.

Rimane comunque la necessità dell'Inter di regalare ad Antonio Conte un esterno, visto che, come riporta 'Tuttosport', Kwadwo Asamoah potrebbe finire sotto i ferri per un'intervento di pulizia al ginocchio. Così, secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter potrebbe tornare su Ashley Young, che però dovrebbe liberarsi a zero dal . Dopo Eriksen e Giroud, si apre un altro fronte inglese per l'Inter. In attesa di sciogliere i dubbi con la Roma.