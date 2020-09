'Toto-attaccante' alla Juventus: spunta anche l'ipotesi Giroud

Olivier Giroud entra nella lista dei papabili a diventare il prossimo centravanti della Juventus dopo l'addio di Higuain, Villarreal su De Sciglio.

Anche Olivier Giroud. Con Luis Suarez nome più caldo, la sfoglia la margherita per trovare il nuovo centravanti dopo il divorzio da Gonzalo Higuain.

Secondo 'Sky', sul taccuino bianconero figura anche il nome dell'attaccante del , tra le alternative qualora dovesse sfumare l'assalto al bomber del (sullo sfondo anche l'opzione Kean).

La , per Giroud, avrebbe pronto un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione e per assicurarsi il cartellino dovrebbe versarne 5 ai Blues. Il francese 'vede' di nuovo la chance di approdare in dunque, dopo essere stato ad un passo da e nel mercato di gennaio.

Altre squadre

Da segnalare, inoltre, l'interesse del per Mattia De Sciglio: l'infortunio di Alberto Moreno, ha portato il 'sottomarino giallo' a sondare il terzino di Madama.