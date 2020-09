Tuttosport - Idea Juventus: Kean quarta punta per Pirlo

Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus per fare la quarta punta: prestito senza obbligo di riscatto, giocatore d'accordo.

A volte ritornano. Nomi finiti in sordina che, all'improvviso, balzano di nuovo all'attenzione degli addetti ai lavori: Moise Kean è uno di quelli, approdato un anno fa all' che lo acquistò dalla per 27,5 milioni di euro più bonus.

La storia d'amore con la 'Vecchia Signora' pareva dunque terminata ma, come accade nei film, il colpo di scena è dietro l'angolo: secondo 'Tuttosport' sarebbe proprio il 'millennial' il prescelto per ricoprire il ruolo di quarta punta agli ordini di Andrea Pirlo, che attende novità sul fronte Suarez.

La Juventus non vuole commettere l'errore dello scorso anno quando, dopo l'addio di Mandzukic, non furono fatte altre operazioni in entrata. Higuain si trovò dunque ad essere la sola punta centrale a disposizione di Sarri, che in alcune circostanze ripiegò su Dybala, complice la riluttanza di Ronaldo di giocare in quella posizione.

Kean alla Juventus può sbloccarsi nelle prossime ore: prestito senza obbligo di riscatto, formula gradita ai bianconeri che non possono permettersi grandi investimenti (al netto delle cessioni) in questa sessione di mercato.

Sulle tracce di Kean c'era anche il , società da sempre sensibile al fascino dei giovani talenti, a cui avrebbe detto no per amore dei campioni d' . Dove spera di ritrovarsi dopo la negativa parentesi inglese, caratterizzata maggiormente da 'prodezze' commesse fuori dal campo.