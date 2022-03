La stagione da incubo dell'Atletico Lazio: 22 sconfitte in 22 giornate e 98 goal subiti

Anche il calcio di provincia può regalare exploit, ma non sempre in senso positivo. Ne sa qualcosa l'Atletico Lazio, formazione iscritta al Girone C del campionato di Eccellenza.

Il club di Formia sta disputando una stagione da dimenticare: in 22 partite di campionato ha rimediato altrettante sconfitte, occupando inevitabilmente l'ultimo posto della classifica a zero punti.

Come se non bastasse, c'è un altro dato che rende questo 'annus horribilis' ancora più da archiviare in fretta. L'Atletico Lazio ha infatti subito la bellezza di 98 goal (appena 4 quelli realizzati). Un dato clamoroso, se si considera che la seconda peggior difesa - ovvero quella del Morolo Calcio - ne ha subiti 'appena' 59. Un'annata estremamente negativa, figlia di problemi societari e partita con ben altre aspettative.

Curiosità: in rosa figura il capitano Edoardo Lazzarini, classe 1990, cresciuto nelle giovanili del Treviso dove ha giocato con l'attuale numero uno dell'Inter Samir Handanovic. Lazzarini, nonostante le mille peripezie, sta guidando i compagni a testa alta in barba al ruolino di marcia 'horror'.

Annata difficile e numeri che parlano da soli: a Formia, si augurano che il futuro regali ben altri scenari.