L'Atalanta con lo Shakhtar per l'impresa: davanti tocca a Muriel

L’Atalanta cerca contro lo Shakhtar la vittoria che potrebbe valere l’approdo agli ottavi di Champions League. Muriel con Gomez in attacco.

L’appuntamento con la storia è stato fissato, adesso non resta che vedere se l’ avrà la possibilità di presentarsi puntuale. La compagine orobica, a Kharkiv contro lo Donetsk si giocherà le ultime chance di continuare il suo cammino in questa edizione della .

Dopo le tre sconfitte patite nelle prime tre gare del Gruppo C, gli uomini di Gasperini, grazie al pareggio con il e la successiva vittoria contro la , si sono regalati un’ultima insperata possibilità, anche se il compito che li attende è tutt’altro che semplice.

La Dea infatti, non solo dovrà vincere in contro lo Shakhtar secondo in classifica (a +2 sui nerazzurri), ma dovrà poi attendere buone notizie dalla dove sarà protagonista un City già matematicamente qualificato e primo nel girone.

A Kharkiv, Gasperini tenterà l’impresa sapendo che non potrà contare, soprattutto in attacco, su alcuni dei suoi uomini migliori. Nel consueto 3-4-1-2, dovrebbero essere Djimsiti, Palomino e Masiello ad completare il pacchetto di difesa davanti a Gollini.

A centrocampo, de Roon e Freuler agiranno in mediana, mentre Hateboer e Gosens saranno chiamati a presidiare gli esterni. I dubbi maggiori riguardano un reparto avanzato che sarà certamente privo degli infortunati Ilicic e Zapata. Al fianco del Papu Gomez dovrebbe esserci Muriel, mentre Pasalic e Malinovskyi si contendono una maglia sulla trequarti.

Luis Castro dovrebbe invece disegnare lo Shakhtar con un 4-2-3-1 nel quale saranno Dodo, Kryvtsov, Matvijenko ed Ismaili a comporre la linea di difesa davanti a Pyatov.

Stepanenko ed Alan Patrick dovrebbero agire da frangiflutti in mediana mentre in attacco, a supporto di Junior Moraes, dovrebbero esserci Tetè, Kovalenko e Taison.

Le probabili formazioni di -Atalanta:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tetè, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Gomez.