Atalanta-Milan: diretta streaming gratis

Guarda il derby lombardo Atalanta-Milan in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

La 24ª giornata di Serie A mette di fronte l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Gennaro Gattuso in un derby lombardo che varrà punti pesanti in chiave Champions League. Le due squadre sono infatti distanziate di appena un punto in classifica: il Diavolo è quarto a quota 39, la Dea quinta assieme a Lazio e Roma a 38.

L'Atalanta sta attraversando un periodo particolarmente positivo della sua stagione, e ha rimediato un pareggio e 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, bene anche il Milan, che dopo 2 pareggi di fila con Roma e Napoli ha travolto il Cagliari a San Siro. Il colombiano Duvan Zapata è Krzysztof Piatek sono i giocatori più attesi delle due squadre, con il polacco che punta a scalzare Higuain, ceduto al Chelsea, dalla posizione di miglior marcatore stagionale nelle fila rossonere.

ATALANTA-MILAN DIRETTA STREAMING

DAZN si è assicurato in esclusiva i diritti di 114 partite della Serie A TIM, 3 match per ogni giornata. Fra le gare trasmesse in streaming da DAZN per la 24ª giornata di Serie A c'è anche il derby lombardo Atalanta-Milan, che si disputerà sabato sera alle 20.30

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming Atalanta-Milan e tutti gli eventi trasmessi dal servizio di streaming. Terminata la prima mensilità, gli utenti continueranno a usufruire di DAZN al costo di 9.99 euro mensili. L'abbonamento potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi per gli utenti.

ATALANTA-MILAN DATA E ORARIO

Atalanta-Milan è in programma sabato 16 febbraio 2019 nel palcoscenico dell'Atleti Azzurri d'Italia. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle 20.30.