Atalanta-Lipsia dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Match chiave per l'Atalanta in Europa League: i bergamaschi ospitano il RB Lipsia nel ritorno dei quarti di finale.

Nerazzurri obbligati a vincere per il coltivare il sogno semifinale: dopo l'1-1 della Red Bulla Arena targato dal goal di Muriel e dalla beffarda autorete di Zappacosta, il match di ritorno del Gewiss Stadium assume la valenza di una vera e propria finale.

Tutto molto semplice: chi vince passa il turno, mentre in caso di pareggio (con qualsiasi risultato) si procederà con i tempi supplementari e - eventualmente - con i calci di rigore.

Da quando esiste l'attuale formula dell'Europa League, l'Atalanta ha raggiunto per la prima volta i quarti. Prima d'ora, infatti, la Dea si era spinta fino agli ottavi nella stagione 2017-2018, poi eliminata dal Borussia Dortmund.

Il Lipsia, invece, è entrata nelle prime otto del torneo per la seconda volta: anche in questo caso bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2017/2018. Fu il Marsiglia a fermare la corsa dei tedeschi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Lipsia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-LIPSIA

Atalanta-Lipsia è in programma per giovedì 14 aprile 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-LIPSIA IN TV

La sfida tra Atalanta e Lipsia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv compatibile o tramite un TIMVISION BOX, una console di gioco come PlayStation o Xbox. In alternativa si può ricorrere anche a dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match verrà trasmesso anche Sky: i canali su cui si potrà seguire il match sono Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite).

ATALANTA-LIPSIA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, i gli abbonati di DAZN e Sky potranno seguire la partita in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale con pc o notebook, o scaricando le rispettive app su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet.

L'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport'.

Il racconto di Atalanta-Lipsia sarà disponibile anche su GOAL. Collegandosi al portale ufficiale si potrà seguire la diretta testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky, la telecronaca del match di Bergamo sarà affidata a Riccardo Gentile, affiancato da Fernando Orsi. Per quanto riguarda DAZN sarà la voce di Stefano Borghi a raccontare la sfida di Europa League. Commento tecnico affidato a Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LIPSIA

Peso dell'attacco sulle spalle di Muriel, innescato da Pasalic e Malinovskyi. A centrocampo out Freuler, tocca a Koopmeiners in mediana con de Roon. Corsie laterali affidate a Hateboer e Zappacosta. In difesa Toloi, Demiral e Palomino a protezione di Musso.

L'articolo prosegue qui sotto

Tedesco torna ad affiancare André Silva a Nkunku, mentre il rifinitore tra le linee sarà Dani Olmo. A centrocampo linea a quattro: Kampl e Laimer centrali, Henrichs e Angelino riferimenti esterni. Tra i pali c'è Gulacsi, schermato dalla difesa a tre composta da Simakan, Orban e Gvardiol.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.