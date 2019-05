Atalanta-Lazio dove vederla? Canale tv e diretta streaming

All'Olimpico va in scena la finale di Coppa Italia: una tra Atalanta e Lazio alzerà il trofeo. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

La Coppa è arrivata al suo ultimo atto: e si sfidano nella finale della competizione con l'obiettivo di alzare il trofeo. I bergamaschi hanno eliminato la nella doppia semifinale, pareggiando per 3-3 a Firenze e imponendosi per 2-1 in casa, mentre i biancocelesti hanno avuto la meglio sul , espugnando per 1-0 San Siro dopo lo 0-0 dell'Olimpico.

Padrone di casa 'formale' sarà l'Atalanta, come stabilito dal sorteggio. Ma un leggero vantaggio, al netto della posizione di classifica del campionato che vede la squadra di Gasperini guardare dall'alto al basso quella di Simone Inzaghi, sarà la Lazio, che potrà contare sul sostegno del pubblico dell'Olimpico, ovviamente in larga parte di fede biancoceleste.

Per l'Atalanta si tratterebbe del secondo successo in : i nerazzurri hanno alzato il trofeo solo nel 1963, perdendo invece nel 1987 e nel 1996. La Lazio, invece, è maggiormente abituata a questo tipo di finale: ha già vinto la competizione per ben 6 volte, venendo invece sconfitta in 3 occasioni. L'ultimo successo risale al 2013, nello storico derby contro la ; l'ultimo ko nel 2017, contro la .

In questa pagina tutte le informazioni sulla finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-LAZIO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

ORARIO ATALANTA-LAZIO

La finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà mercoledì 15 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il match andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma, casa dei biancocelesti ma, in questo caso, impianto che da anni viene utilizzato per ospitare la finale della competizione.

La gara tra Atalanta e Lazio sarà trasmessa dalla Rai, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Coppa Italia, e in particolare da Rai Uno.

Atalanta-Lazio sarà visibile non soltanto in televisione, ma anche in : sarà infatti possibile assistere il match grazie all'applicazione gratuita Rai Play, gestita dalla Rai e disponibile attraverso vari dispositivi, dal pc allo smartphone passando per il tablet.

ATALANTA-LAZIO IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Atalanta e Lazio sarà raccontata in diretta anche da Goal, che dopo un ampio prepartita iniziato già nella mattinata di mercoledì vi proporrà un dettagliato avvicinamento alla finale di Coppa Italia: vi sveleremo tutte le ultime notizie provenienti dall'Olimpico, proseguendo con le probabili formazioni, le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Inzaghi e la diretta minuto per minuto della gara.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.