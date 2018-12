Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Douglas Costa titolare

Atalanta con Ilicic e Zapata di punta davanti a Gomez. Nella Juventus fuori Cristiano Ronaldo, c'è Khedira titolare.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus:

Riparte la Serie A, con un turno immediatamante post-natalizio. Scende in campo la capolista Juventus, a caccia di nuovi record e vittorie dopo essersi laureata Campione d'Inverno. L'Atalanta però vuole riscattarsi dopo la sconfitta dell'ultima giornata: si preannuncia una gara avvincente.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

Gasperini propone il consueto 3-4-1-2, in cui non ci saranno Toloi e Palomino, squalificato, oltre a De Roon, infortunato. Zapata e Ilicic le due punte davanti a Gomez, con Gosens e Hateboer esterni e il duo Freuler-Pessina in mezo. Davanti a Berisha spaizo per Mancini, Dijmsiti e Masiello.

Nella Juventus riposa Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala sono gli esterni del 4-3-3 con il centravanti Mandzukic. In mezzo torna Khedira con Emre Can e Bentancur, in difesa Bonucci e Chiellini centrali con De Sciglio, Alex Sandro e Szczesny a completare l'undici di Allegri.