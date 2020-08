Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro titolare, c'è Pasalic

Conte sceglie il centrocampo a cinque, con Eriksen in panchina. In difesa c'è Godin. Nell'Atalanta Castagne vince su Hateboer, Pasalic titolare.

Le formazioni ufficiali di - :

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Vero e proprio scontro diretto per il secondo posto: Atalanta e Inter vogliono chiudere il campionato subito dietro la e tutto si deciderà in questi novanta minuti del Gewiss Stadium.

Gasperini fa fuori sia Hateboer che Malinovskyi, a favore di Castagne e Pasalic. Zapata ha ancora la meglio su Muriel. In difesa Caldara guida la retroguardia.

Conte lascia in panchina Eriksen e Sanchez, mentre hanno una maglia da titolare sia Gagliardini che Lautaro Martinez. Prudenza per i nerazzurri sulla fascia destra, con D'Ambrosio che si prende la titolarità. Panchina per Skriniar, c'è invece Godin.