Atalanta, Gasperini: "Gomez in dubbio, Muriel è recuperato"

L' proverà a superare la delusione per la scoppola ricevuta dalla all'esordio in : ostacolo Donetsk, sconfitto dal alla prima giornata.

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha spiegato l'importanza di un incontro che potrebbe decretare la fine dei giochi anticipata per una delle due compagini.

"E' chiaro che il risultato di Zagabria ci mette nelle condizioni di cercare disperatamente il risultato, anche se sapevamo già dall'inizio che in un girone del genere non ci sarebbero stati molti margini d'errore. In questo tipo di partite sono importanti tante cose, non solo l'intensità. E' una gara cruciale per noi e per lo stesso Shakhtar che ha perso in casa la prima".