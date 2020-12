Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Fiorentina si affrontano per l'undicesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 13 dicembre 2020

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Umori diametralmente opposti, quelli di Atalanta e Fiorentina. La Dea, con l'approdo agli ottavi di Champions, ha scacciato via i malumori interni e si è regalata un'altra fetta di storia. Viola, invece, alle prese con una classifica deficitaria.

La squadra di Gasperini, chiamata a risalire posizioni, affronta Ribery e soci nell'undicesima giornata di : Atalanta a 14 punti, Fiorentina ferma a 9 appena sopra la zona retrocessione. Nell'ultimo turno di campionato, orobici non scesi in campo per maltempo contro l'Udinese e gigliati capaci di evitare il ko al 98' contro il Genoa.

Altre squadre

Tutto su Atalanta-Fiorentina: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina si gioca domenica 13 dicembre 2020 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

La partita tra Atalanta e Fiorentina è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: in , match visibile su DAZN1 (canale 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Atalanta-Fiorentina verrà trasmessa anche in su DAZN: basterà collegarsi al sito, registrarsi e abbonarsi, per poi assistere alla sfida tramite il PC o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, sarà possibile collegare il computer al televisore mediante un cavo HD o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Atalanta-Fiorentina in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni, fino al racconto delle azioni salienti del match.

Nell'Atalanta possibile panchina per Duvan Zapata, con Muriel - match-winner ad Amsterdam - titolare supportato da Gomez e da Ilicic pronto al rientro dal 1'. Ruggeri scalpita a sinistra, Pessina verso una maglia in mediana.

Fiorentina con Callejon e Ribery ancora ai lati di Vlahovic, anche se Kouamè insidia il numero 9 per una maglia in attacco. Bonaventura pronto a sostituire l'infortunato Castrovilli a centrocampo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Muriel.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ger. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.