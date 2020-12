Fiorentina-Genoa 1-1: Milenkovic salva Prandelli al 96'

Pari thrilling tra Fiorentina e Genoa: Pjaca illude il Grifone all'89', 1-1 viola con Milenkovic al 96'. Ko Castrovilli, Marchetti e Zapata.

riserva un finale thrilling, che sancisce un 1-1 tra due squadre attanagliate dalla paura e alle quali il punto ottenuto serve a poco.

Prandelli conferma Vlahovic al centro dell'attacco con ai lati Callejon e Ribery, Pulgar in regia coadiuvato da Amrabat e Castrovilli, in difesa Caceres terzino destro. Liguri con un 4-4-2 atipico dove Masiello agisce laterale sinistro in retroguardia e Lerager largo a centrocampo. Davanti, il tandem Shomurodov-Scamacca.

Primo tempo avaro di emozioni, a conferma di un momento poco felice di entrambe le squadre che faticano a fare gioco. Vlahovic spaventa due volte il Genoa, nei rossoblù tentativi sterili di Sturaro e Scamacca, Ribery ha voglia ma pecca in mira. Zapata e Castrovilli entrambi ko e sostituiti.

In avvio di ripresa il nuovo entrato Bonaventura ha sulla testa la palla dell'1-0 per ben due volte in pochi minuti, ma fallisce clamorosamente tutto solo davanti a Marchetti. Marchetti, che per un problema muscolare è costretto al cambio.

Vlahovic spedisce a lato con la porta spalancata, a 20' dal termine Bonaventura segna ma si vede annullare dal VAR il goal per un fallo ad inizio azione. Amrabat spreca 'telefonando' a Paleari da posizione ottimale, poi entra Pjaca e si infiamma la partita.

Dopo una partita di contenimento il Genoa passa in contropiede col croato, che fulmina Dragowski e sembra regalare 3 punti pesantissimi al Grifone. All'ultimo respiro, però, in mischia Milenkovic evita la terza sconfitta su tre a Prandelli e salva i viola. La classifica, per Fiorentina e rossoblù, rimane difficile.

IL TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 1-1

MARCATORI: 89' Pjaca (G), 96' Milenkovic (F)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar (93' Kouamè), Castrovilli (40' Bonaventura); Callejon (79' Eysseric), Vlahovic (78' Cutrone), Ribery (79' B. Valero). All. Prandelli.

GENOA (4-4-2): Marchetti (65' Paleari); Goldaniga, C. Zapata (37' Ghiglione), Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic (80' Behrami), Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomurodov (65' Pjaca), Scamacca (80' Destro). All. Maran.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Pulgar (F), Sturaro (G), Lu. Pellegrini (G), B. Valero (F)

Espulsi: nessuno