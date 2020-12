Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Gomez e Ribery

Il Papu Gomez parte dalla panchina. Out anche Ilicic: ecco Malinovskyi con Zapata. Nella Fiorentina è Eysseric il partner d'attacco di Vlahovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli

Agli ottavi di Champions, l' prova a rilanciarsi anche in campionato, dove cerca da tempo una continuità di risultati come nell'ultima stagione. A Bergamo c'à la , in una difficile situazione di classifica che Prandelli non è ancora riuscito a risolvere.

Nell'Atalanta, Gasperini tiene in panchina il 'Papu' Gomez, rilanciando inevitabilmente le voci di una frattura ormai insanabile tra i due. Dietro l'unica punta, Zapata, agiranno Malinovskyi e Pessina, sulle fasce i titolari Hateboer e Gosens.

Ancora esperimenti per Prandelli nella Fiorentina: Ribery siede in panchina, in attacco al fianco di Vlahovic c'è Eysseric. Fuori anche Caceres e Callejon, sulla corsia di destra agiranno Venuti e Lirola.