Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Fiorentina si affrontano in occasione dell'ottava giornata di campionato: ecco le informazioni su dove seguire il match in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina Data: 02-10-2022

02-10-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Atalanta chiamata all'esame Fiorentina in vista dell'ottava giornata di Serie A.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

La capolista Atalanta - a braccetto col Napoli - riprende il proprio cammino in campionato ospitando la Fiorentina.

I nerazzurri hanno sin qui ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi e prima della sosta hanno sbancato l'Olimpico di Roma grazie alla seconda rete in A di Scalvini che ha piegato di misura i giallorossi guidati da Mourinho.

Avvio d'annata decisamente altalenante per la Fiorentina, ferma a nove punti in campionato e che prima dello stop per le Nazionali ha conquistato il suo secondo bottino pieno stagionale regolando 2-0 il Verona. La squadra di Italiano è attualmente nona in classifica con nove punti messi in cascina.

Nello scorso campionato, a Bergamo, la Fiorentina si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic oggi alla Juve. Per i bergamaschi goal della bandiera targato Duvan Zapata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina si disputerà domenica 2 ottobre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio del match previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN TV

Atalanta-Fiorentina verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, sulle console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky e DAZN ci sarà anche la possibilità di vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 di Sky, attivando ZONA DAZN.

ATALANTA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Il match di Bergamo sarà visibile dai clienti DAZN anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale accedendo tramite pc o notebook.

Il racconto di Atalanta-Fiorentina sarà disponibile anche sul sito ufficiale di GOAL attraversa l'ormai tradizionale live testuale della partita.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La partita di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina verrà raccontata su DAZN da Dario Mastroianni e da Matteo Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA

Probabile maglia da titolare per Højlund con Ederson e Lookman a supporto. A centrocampo il duo olandese formato da De Roon e Koopmeiners, con Hateboer e Soppy sugli esterni. Difesa a tre a protezione di Sportiello: Toloi e Okoli al fianco di Demiral.

Fiorentina con Kouamé al centro del tridente, affiancato da Ikoné e Sottil: Jovic e Cabral partono invece dalla panchina. Mandragora più di Amrabat nella posizione di regista, mentre Bonaventura e Barak saranno le mezzali. In difesa Igor al fianco di Martinez Quarta e a protezione di Terracciano. Venuti e Biraghi i terzini.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Højlund.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Sottil.