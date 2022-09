Fiorentina-Verona 2-0: un guizzo di Ikone e Nico Gonzalez tornano a far vincere la Viola

Successo per la squadra di Italiano, che torna a vincere dopo sei turni di campionato. Decidono Ikone e Gonzalez, Biraghi fallisce un rigore.

Vincere per diradare le nubi sempre più nere che si addensano sulla propria testa. Era questo l'obiettivo del pomeriggio della Fiorentina, reduce dalla batosta europea in casa del Basakasehir. E gli uomini di Italiano non hanno deluso le aspettative contro un Verona tutt'altro che rinunciatario.

Fin dai primi minuti la Viola scende in campo ispirata e propone gioco, vogliosa di far sentire la propria pressione sul collo degli avversari.

Ikone la sblocca dopo quindici minuti, Biraghi dopo altri dieci avrebbe la possibilità di raddoppiare ma scarica tra le braccia di Montipò il calcio di rigore assegnato da Rapuano.

Il Verona però è tutt'altro che inerme. La squadra di Cioffi reagisce bene e subito dopo il penalty fallito sfiora il pareggio in un paio di occasioni e segna con Henry, ma l'esultanza del francese viene subito smorzata dalla bandierina alzata che segnala la sua posizione di offside.

La ripresa vede il progressivo esaurirsi di forza e freschezza per entrambe le formazioni, con conseguente minore lucidità nel momento in cui c'è da fare la scelta giusta.

I ritmi però restano elevati e il borsino delle occasioni continua a vedere la Fiorentina avanti rispetto al Verona. Quando tutto sembra andare verso la direzione di una gara conclusa con una sola rete, a cambiare nuovamente il punteggio ci pensa il subentrato Nico Gonzalez, che piazza in goal la palla del 2-0 a una manciata di secondi da 90esimo.

Finito il recupero, il Franchi celebra tre punti che rimettono in cammino la Fiorentina. Con la speranza che i tempi duri siano finalmente alle spalle.

LA FOTO | FIORENTINA-VERONA, I GOAL | FIORENTINA-VERONA, LA MOVIOLA | FIORENTINA-VERONA, IL TABELLINO |

LA FOTO

Getty

FIORENTINA-VERONA, I GOAL

13' - FIORENTINA-VERONA 1-0, IKONE: Quando accende il motorino è difficile da fermarlo. L'ivoriano riceve palla sulla destra, punta l'avversario, rientra in area e scarica il sinistro battendo Montipò per il vantaggio della viola.

90' - FIORENTINA-VERONA 2-0, NICO GONZALEZ: Duncan disegna una bella traiettoria per Mandragora, tutto solo sulla sinistra. Il centrocampista avanza indisturbato e serve al centro Nico Gonzalez, che da due passi non sbaglia e raddoppia.

FIORENTINA-VERONA, LA MOVIOLA

Al 25esimo Kouame viene trattenuto per un braccio da Coppola. Rapuano indica il dischetto, decisione confermata dal check del VAR senza ricorso a on field review.

FIORENTINA-VERONA, IL TABELLINO

FIORENTINA-VERONA 2-0

Marcatori: 13' Ikone (F), 90' Nico Gonzalez (F)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6.5, Martinez Quarta 6.5, Ranieri 6, Biraghi 6; Amrabat 6 (50' Bonaventura 6.5), Mandragora 6, Barak 6.5 (79' Duncan 6); Ikone 7.5 (66' Gonzalez 6.5), Kouame 6.5 (79' Cabral 6), Sottil 6.5 (66' Saponara 6). All. Italiano

VERONA (3-4-1-2): Montipò 7; Hien 5.5, Gunter 5.5, Coppola 5 (46' Dawidowicz 6); Depaoli 5.5, Tameze 6 (55' Veloso 5.5), Ilic 6, Lazovic 6; Hrustic 5.5 (60' Verdi 5.5); Lasagna 5.5 (55' Kallon 5) , Henry 5.5. All. Cioffi

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Mandragora (F), Coppola (V), Amrabat (F), Henry (V), Hien (V), Bonaventura (F), Barak (F), Gunter (V)

Espulsi: -