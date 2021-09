Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Atalanta ospita la Fiorentina nel 3° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista e tra i match in programma per il terzo turno, ne propone diversi potenzialmente molto spettacolari. Tra essi spicca anche quello che vedrà opposte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

A sfidarsi saranno infatti due squadre che propongono un calcio molto offensivo. I bergamaschi arriveranno alla partita dopo aver totalizzato quattro punti nelle prime due uscite. Dopo l’esordio vincente sul campo del Torino (2-1 con le reti di Muriel in apertura e Piccoli allo scadere), hanno pareggiato davanti ai propri tifosi contro il Bologna (0-0).

Tre i punti in cascina invece per i gigliati che, dopo aver perso al debutto all’Olimpico contro la Roma (3-1 per i giallorossi) si sono poi rifatti nella seconda giornata superando 2-1 al Franchi il Torino grazie alle reti di Gonzalez e Vlahovic.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 117 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Fiorentina in virtù delle 49 vittorie ottenute a fronte dei 37 pareggi e delle 30 affermazioni dell’Atalanta.

La Dea ha vinto tutte le ultime tre partite di campionato contro i viola ed è imbattuta contro di essi dal 30 settembre 2018.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina, uno dei tre anticipi del terzo turno di Serie A, si giocherà sabato 11 settembre 2021 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine nerazzurra. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

La gara che vedrà opposte Atalanta e Fiorentina sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Nel secondo sarà invece visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN la telecronaca dell’evento è stata affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Per Sky sarà invece Andrea Marinozzi a curare la telecronaca di Atalanta-Fiorentina con commento tecnico di Luca Marchegiani.

Essendo trasmessa da DAZN, Atalanta-Fiorentina sarà ovviamente visibile in streaming. Sarà quindi possibile seguire il match su dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli utenti Sky potranno seguire invece la sfida in streaming mediante Sky Go, mentre un’ulteriore alternativa sarà rappresentata da NOW, ovvero il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Atalanta-Fiorentina in tv o in streaming hanno un’altra possibilità per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale di Goal. Vi racconteremo la partita descrivendovi tutte le fasi salienti e gli eventi dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Qualche dubbio di formazione per Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro dovrà infatti fare i conti con la squalifica di De Roon e diverse defezioni. Nel suo 3-4-2-1, Toloi, Demiral e Palomino dovrebbero completare il pacchetto difensivo davanti a Musso, mentre Maehle e Gosens dovrebbero presidiare gli esterni con Pasalic e Freuler in mediana. In attacco Ilicic potrebbe agire da punta centrale supportata da Malinovskyi e Pessina. Out Muriel, Zapata non sarà rischiato.

Consueto 4-3-3 per Vincenzo Italiano che ritrova Dragowski tra i pali. Nella linea difensiva potrebbero fare il loro esordio in campionato Odriozola e Nastasic e al debutto dovrebbe esserci anche Torreira che si sistemerà in cabina di regia in un centrocampo completato da Bonaventura e Castrovilli. In attacco Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente completato da Callejon e Sottil (quest’ultimo in vantaggio su Gonzalez che rientrerà in extremis dagli impegni con l’Argentina).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.