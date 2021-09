Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina: rebus attacco per Gasperini

L'Atalanta ospita la Fiorentina nella terza giornata di Serie A: problemi in avanti per i nerazzurri, viola con molte alternative.

Si torna a giocare dopo la sosta delle nazionali, ma allo stesso tempo la terza giornata di Serie A sarà, per alcune squadre, importante per bilanciare le forze in vista del primo turno di Champions League: uno dei club coinvolti da questo discorso è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che, prima di volare in Spagna, al Gewiss Stadium ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I nerazzurri ritrovano Duvan Zapata, rientrato in gruppo, ma devono fare i conti con diverse assenze: in porta andrà Musso, difeso da Toloi, Demiral e Palomino, quest'ultimo in ballottaggio con Djimsiti. A centrocampo andranno Maehle (con Hateboer ancora out), Pasalic, Freuler e Gosens, certi del loro posto dal primo minuto, con De Roon ancora squalificato.

Sulla trequarti Pessina e Malinovskyi non sono in dubbio, anche perché in attacco Gasperini non ha molte scelte: con Zapata non al meglio e Muriel (fuori per circa un mese), l'unico ballottaggio è quello tra Piccoli ed Ilicic, con il secondo favorito per una maglia da titolare.

Italiano, al contrario, ha diverse possibilità: nel suo 4-3-3 andranno Dragowski in porta, Venuti, in vantaggio su Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa A centrocampo prima da titolare anche per Torreira, arrivato in estate, con Bonaventura e Castrovilli.

Nel tridente l'unico ballottaggio è quello tra Nico Gonzalez e Sottil, con il secondo leggermente favorito: nessun dubbio per gli altri due posti in attacco, occupati regolarmente da Callejon e Vlahovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.