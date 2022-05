Atalanta-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Empoli

Atalanta-Empoli Data: 21-05-2022

21-05-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Atalanta riceve l'Empoli per l'ultima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri si giocano il tutto per tutto all'ultimo turno di campionato per provare a centrare la qualificazione ad una coppa europea.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini non ci sono calcoli che tengano: serve vincere contro i toscani sperando che Roma e Fiorentina non facciano lo stesso. In quel caso gli orobici centrerebbero la qualificazione alla prossima Europa League.

Diverse invece le combinazioni per raggiungere, quantomeno, il piazzamento per la Conference League: battere l'Empoli e sperare che la Roma non batta il Torino. Oppure, tre punti con l'Empoli e sperare che la Fiorentina batta la Juventus e la Roma perda o pareggi contro il Torino. Infine, a Zapata e compagni potrebbe persino bastare il pari contro la truppa Andreazzoli, a patto che i viola perdano contro la Juve.

A Bergamo, invece, sbarca un Empoli che vive una situazione di totale serenità nonostante la vittoria manchi ormai da tre partite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-EMPOLI

Atalanta-Empoli si giocherà sabato 21 maggio 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-EMPOLI IN TV

L'ultimo match della stagione di Atalanta e Empoli verrà trasmesso in diretta su DAZN. Per seguirlo sarà necessario scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegandosi a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Sarà possibile appoggiarsi anche a console di gioco come Xbox o PlayStation.

La gara di Bergamo verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

ATALANTA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, i rispettivi abbonati potranno guardare la partita in diretta streaming scaricando le relative app o accedendo ai portali ufficiali.

Tra le opzioni c'è anche NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket 'Sport' sarà possibile assistere alla diretta della sfida.

Atalanta-Empoli in diretta anche su GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca su DAZN sarà affidata alle voci di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini. Sky, invece, non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-EMPOLI

Dea con Pasalic e Koopmeiners a sostegno di Zapata. A centrocamo de Roon e Freuler, mentre Hateboer e Zappacosta agiranno sulle fasce. Difesa a tre a protezione di Musso: Scalvini, Demiral, Djimsiti.

Andreazzoli si affida a Pinamonti come riferimento centrale d'attacco. Sulla trequarti largo a Bajrami e Verre, mentre la mediana verrà imbastita da Zurkowski, Asllani e Bandinelli. In difesa Romagnoli e Luperto davanti alla porta di Vicario. Stojanovic e Parisi terzini.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Verre; Pinamonti.