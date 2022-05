Probabili formazioni Atalanta-Empoli: Zapata torna titolare, Verre dietro a Cutrone

Ultima spiaggia per l'Atalanta, del cui destino non è più direttamente padrona: per festeggiare la qualificazione in Conference League, contro l'Empoli i bergamaschi dovranno ottenere un risultato migliore rispetto a quello della Fiorentina, impegnata al 'Franchi' al cospetto della Juventus.

Match solo sulla carta agevole l'ultimo della stagione per i ragazzi di Gasperini, contro una squadra già salva ma non di certo priva di stimoli che possano consentire di congedarsi dal campionato con un risultato positivo e prestigioso.

Diverse assenze pesanti tra i nerazzurri: Malinovskyi assente per squalifica, out pure Muriel dopo la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Spazio dal 1' a Zapata, al rientro tra i titolari al centro dell'attacco dopo la panchina iniziale di San Siro sei giorni fa. Rientra tra i convocati Ilicic, destinato ad un posto in panchina.

Pasalic e Koopmeiners a supporto del bomber colombiano, con Hateboer e Zappacosta a correre sugli esterni. Coppia mediana composta da De Roon e Freuler. Dietro fiducia al classe 2003 Scalvini visto il ko di Toloi: con lui anche Demiral e Djimsiti a protezione della porta di Musso.

Qualche assente di troppo anche tra le fila dell'Empoli, dove Pinamonti ha alzato bandiera bianca a causa di un problema al ginocchio: tocca a Cutrone, con Bajrami e Verre in veste di rifinitori. Zurkowski e Bandinelli mezzali ai lati del regista Asllani, rivelazione della squadra di Andreazzoli e già ricercatissimo dalle big in ottica mercato. Stojanovic e Parisi terzini, Romagnoli e Luperto centrali difensivi davanti a Vicario.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Verre; Cutrone.