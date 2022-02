L'Atalanta verso la cessione: il fondo KKR può chiudere la prossima settimana

Ancora pochi giorni e potrebbe consumarsi un altro clamoroso passaggio di mano in Serie A. Le voci che sono iniziate a trapelare nei giorni scorsi riguardo la volontà di un fondo americano di investire nell’Atalanta si sono fatte sempre più insistenti, fino a diventare un qualcosa di estremamente concreto.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, è da considerarsi come imminente il passaggio di proprietà del club bergamasco dalla famiglia Percassi al fondo KKR.

La trattativa è già in fase molto avanzata e la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana.

L’operazione dovrebbe prevedere il trasferimento dell’85% delle quote societarie a fronte di un esborso da circa 350 milioni di euro. Non è però da escludere che il fondo KKR possa decidere inizialmente di entrare in società con quote di minoranza, per poi passare a quelle di maggioranza con il passare del tempo.

Ciò che non dovrebbe cambiare è invece il ruolo di Luca Percassi, che dovrebbe restare nell’organigramma societario in veste di CEO.

Qualora l’operazione dovesse andare in porto, l’Atalanta diventerebbe, dopo Milan, Bologna, Roma, Fiorentina, Venezia e Spezia, il settimo club di Serie A con una proprietà statunitense.