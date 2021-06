Ashley Young da 'ritorno al futuro': vicino all'Aston Villa

Dopo dieci anni dall'ultima volta, Ashley Young, in scadenza con l'Inter, potrebbe vestire nuovamente la maglia dell'Aston Villa.

Veloce sulla fascia: direzione? 'Ritorno al futuro': Ashley Young sembra aver scelto la sua prossima destinazione. Un tuffo nel passato per l'esterno inglese che, in scadenza a fine giugno con l'Inter, secondo quanto riporta Sky Sports UK ritornerà dalle parti del Villa Park per vestire nuovamente la maglia dell'Aston Villa.

Una scelta di cuore che lo riporta indietro nel tempo, a quando il suo nome era legato indissolubilmente alla maglia dei Villans: cinque stagioni tra il 2007 (arrivato a gennaio dal Watford, squadra a cui è stato accostato negli scorsi giorni) e il 2011, con 190 presenze e 37 reti in Premier League, Europa League (in parte UEFA) e coppe di lega.

Poi l'esperienza al Manchester United, caratterizzata, in particolare, dalla vittoria in Premier nel 2013 e in Europa League nel 2017: torna anche e soprattutto dopo aver conquistato lo Scudetto all'Inter, da elemento comunque importante in diversi momenti delle due stagioni vissute in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte.

Ritrova un Aston Villa che ha concluso all'undicesimo posto lo scorso anno, ma che con Dean Smith sta crescendo sulla strada tattica del 4-3-3: Ashley Young, 36 anni a luglio, è pronto a sorprendere nuovamente, dopo 10 anni, ma come sempre sulla fascia.