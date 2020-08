AS - C'è l'accordo tra Cavani e il Benfica: oggi la firma

Edinson Cavani si appresta a diventare un nuovo giocatore del Benfica: incontro decisivo a Parigi per chiudere. All'uruguaiano 8 milioni all'anno.

Adesso, a meno di sorprese, ci siamo: Edinson Cavani, svincolato di lusso dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il scaduto lo scorso 30 giugno, si appresta a diventare un nuovo giocatore del .

L'anticipazione era arrivata un paio di settimane fa dai media portoghesi, e ora c'è la conferma da parte del quotidiano spagnolo 'AS': Cavani e Benfica hanno trovato un accordo. E la firma dell'uruguaiano con le Aquile è prevista già per la giornata di oggi, al termine di un incontro in programma a Parigi per definire gli ultimissimi dettagli.

Le cifre rivelate da 'AS' sono diverse rispetto a quelle emerse in un primo momento: il Benfica è pronto ad assicurare a Cavani 8 milioni di euro a stagione per tre anni, bonus compresi.

Niente , dunque, nonostante i Colchoneros a gennaio sembrassero avere Cavani in mano. E niente , altra destinazione di cui tanto si è parlato negli scorsi mesi. Un lungo elenco di club ha sondato Cavani, che si è preso del tempo per riflettere e alla fine ha scelto il Benfica.

Benfica che, peraltro, sta regalando a Jorge Jesus una rosa di tutto rispetto: nelle scorse ore il club di Lisbona aveva già ufficializzato gli arrivi di Vertonghen, Everton e Waldschmidt. Il prossimo obiettivo gioca a Manchester: Andreas Pereira.