Triplo colpo del Benfica, è ufficiale: ecco Vertonghen, Everton e Waldschmidt

Il Benfica sogna Cavani e nel mentre chiude ufficialmente un triplo colpo di valore, con le firme di Vertonghen, Everton e Waldschmidt.

Anche se tramite un annuncio non certo classico e usuale, il ha in qualche modo comunicato l'ufficialità di tre acquisti per la prossima stagione: stiamo parlando di Vertonghen, e Waldschmidt.

🤔❓ Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, e Waldschmidt? pic.twitter.com/xEn0s6V6d5 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

✍️ Vertonghen assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2023!#PeloBenfica pic.twitter.com/3jEraEmCy7 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

Questi i due tweet del Benfica, che su Twitter ha di fatto annunciato e 'spoilerato' un triplo colpo di grande spessore, soprattutto per quanto riguarda i primi due giocatori: Jan Vertonghen a costo zero dal ed Everton Sousa Soares, stella brasiliana in arrivo dal Gremio.

Nei giorni scorsi era stato concluso soprattutto il passaggio di Everton 'Cebolinha', mentre oggi assieme a Vertonghen ha fatto le visite mediche l'attaccante tedesco Luca Waldschmidt, 24 anni, 8 reti nell'ultima con la maglia del e tre presenze nella nazionale maggiore della .

Tre nuovi acquisti di spessore che vanno ad aggiungersi ad un progetto generale molto ambizioso: il nuovo allenatore del Benfica è infatti Jorge Jesus, reduce da grandi successi con il Flamengo.

Per l'attacco, invece, sembra ormai ben avviata la trattativa con Edinson Cavani. Una squadra sicuramente da tenere d'occhio per la prossima stagione.