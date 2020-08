A Bola - Benfica vicino all'acquisto di Cavani: 2,5 milioni d'ingaggio

Il Benfica ha fatto partire un progetto ambizioso. A Cavani verrebbero dati anche 8 milioni al momento della firma. C'è ottimismo in Portogallo.

Il futuro di Edinson Cavani ancora non si è chiarito. Prima l'interesse forte dell' , poi quello dell' , poi tante squadre in giro per l'Europa. Oggi in , 'A Bola', lancia con grande decisione l'interesse del per il Matador.

Edinson Cavani è molto vicino a raggiungere il Benfica. L'attaccante 33enne si è avvicinato nelle ultime ore ai portoghesi, e in Portogallo c'è ottimismo per un suo imminente acquisto, anche se c'è la consapevolezza che alcuni dettagli importanti devono ancora essere risolti per sigillare la conclusione definitiva.

Oltre all'offerta economica di un premio di 8 milioni di euro al momento della firma; e di uno stipendio annuo netto di 2,5 milioni di euro, il Benfica seduce l'attaccante uruguaiano con un ambizioso progetto sportivo in cui l'attaccante sarebbe il protagonista.

Altre squadre

Libero di firmare per qualsiasi club dopo aver concluso il suo contratto con il , l'attaccante può anche avere altre offerte più interessanti dal punto di vista finanziario, ma la proposta del Benfica viene presa in seria considerazione dall'attaccante, con il club che aspetta una risposta definitiva quanto prima.