In un primo momento lo 'show' sarebbe dovuto proseguire senza timore, poi la notizia della positività di Arteta al Coronavirus che cambia le carte in tavola. Anche la Premier League, ora, potrebbe fermarsi.

Inizialmente, in una nota ufficiale, si era manifestata l'intenzione di scendere in campo regolarmente nonostante l'emergenza sanitaria: ma il contagio del tecnico dell', provoca un dietrofront.

Questo il primo comunicato diramato:

"A seguito dell'ultimo aggiornamento dal governo pubblicato questo pomeriggio, tutte le partite della Premier League andranno avanti come programmato in questo fine settimana. Mentre il Primo Ministro ha avvertito che per ora tutti gli eventi sportivi dovrebbero svolgersi normalmente, ha anche avvisato che il governo sta valutando la possibilità di vietare i principali eventi pubblici in futuro, tra questi ovviamente le partite di calcio".

"Pertanto continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri club, il governo, la FA, EFL e altre parti interessate per garantire che siano predisposti piani di emergenza adeguati se e quando le circostanze cambieranno".