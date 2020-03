Arteta positivo al coronavirus: giocatori e staff dell'Arsenal in isolamento

L'Arsenal chiude il centro d'allenamento e manda in isolamento tutte le persone entrate in contatto con l'allenatore Mikel Arteta.

Mikel Arteta è risultato positivo al coronavirus nel test effettuato questa sera (giovedì). Il centro d'allenamento dell' è stato chiuso di conseguenza.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

"Il personale dell'Arsenal che ha recentemente avuto stretti contatti con Mikel ora si autoisolerà in linea con le linee guida sanitarie del governo. Ci aspettiamo che questo sia un numero significativo di persone provenienti da Colney, incluso l'intero personale della prima squadra ed il personale di coaching, nonché un numero minore di persone della nostra Hale End Academy che abbiamo anche temporaneamente chiuso per precauzione. Ci aspettiamo che coloro che non hanno avuto stretti contatti con Mikel tornino al lavoro nei prossimi giorni. Nel frattempo i nostri centri di formazione di Colney e Hale End subiranno una pulizia profonda e le altre sedi dei nostri club funzioneranno normalmente. Altre squadre È chiaro che non saremo in grado di giocare alcun incontro nelle date attualmente programmate. Aggiorneremo i tifosi che hanno i biglietti per le prossime partite con maggiori informazioni il prima possibile". L'articolo prosegue qui sotto

L'Arsenal quindi non potrà ovviamente giocare in questo momento in Premier League, la sfida contro il di sabato prossimo dovrà quindi essere rinviata.

Lo stesso Arteta ha voluto rilasciare una sua dichiarazione, affidata al sito ufficiale del club.