Arsenal-Villarreal dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Arsenal si gioca un posto in finale di Europa League con l'obiettivo di ribaltare il Villarreal: tutto sulla partita, formazioni e dove vederla.

ARSENAL-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Arsenal-Villarreal

Arsenal-Villarreal Data: 6 maggio 2021

6 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go, Now Tv

Dopo la deludente sconfitta per 2-1 nella gara d'andata all'Estadio de la Ceramica, l'Arsenal sfida il Villarreal in casa, all'Emirates Stadium, nella semifinale di ritorno dell'Europa League 2020/21. In palio un posto nella finale del 26 maggio a Danzica, in Polonia, di fronte a 9500 spettatori.

I Gunners cercano il secondo accesso alla finalissima nel giro di tre anni. Nel 2019 il club londinese aveva battuto in semifinale un'altra spagnola, il Valencia, contando anche su Unai Emery in panchina. Proprio il tecnico che oggi siede sulla panchina del Villarreal e all'andata ha dato una 'lezione' ad Arteta, che lo ha sostituito nell'autunno del 2019.

Il Villarreal cerca invece l'accesso alla prima finale europea dopo averla sfiorata nel 2006, proprio in semifinale contro l'Arsenal, poi eliminato anche a causa di un rigore sbagliato da Riquelme. I Gunners persero poi quella finale contro il Barcellona.

Corsi e ricorsi in una gara ricca di incroci. Come Parejo, che nel 2019 era in campo col Valencia. O Coquelin, che nell'Arsenal è cresciuto ed è diventato un idolo della tifoseria. Oppure lo stesso Emery, o un grande doppio ex come Santi Cazorla, amatissimo sia dai Gunners che dal Villarreal. O Pablo Marì, cresciuto a Valencia. Per una sera, però, conterà solo il risultato finale. Per raggiungere Danzica.

Qui tutto ciò che dovete sapere per arrivare pronti ad Arsenal-Villarreal: dalle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO ARSENAL-VILLARREAL

Arsenal-Villarreal si giocherà all'Emirates Stadium di Londra il 6 maggio 2021 alle ore 21.00. La semifinale di Europa League 2020/21 mette in palio un posto in finale. Si parte dal 2-1 per gli spagnoli dell'andata. I Gunners dovranno vincere 1-0 oppure con due o più goal di scarto per qualificarsi. In caso di 2-1, saranno supplementari e rigori.

Arsenal-Villarreal sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. Canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 253 del satellite). Il match potrà anche essere seguito all'interno della Diretta Gol, su Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).

Arsenal-Villarreal potrà essere seguita in diretta streaming live su Sky Go, inclusa nell'abbonamento dei clienti abbonati alla pay tv satellitare. Basterà scaricare la piattaforma su pc o notebook, tablet o smartphone, per poi fare il login e selezionare il match nel palinsesto.

La gara potrà anche essere seguita su Now Tv: collegandosi al sito si potrà selezionare uno dei pacchetti proposti.

La partita Arsenal-Villarreal potrà essere seguita anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale: non vi perderete nemmeno un'azione saliente con il nostro racconto, che inizierà con le formazioni e proseguirà minuto per minuto fino al fischio finale.

Arteta ritrova Aubameyang in avanti, ancora da valutare Lacazette. Saka e Martinelli candidati principali per presidiare le corsie, con Pepé e Willian verso la panchina al pari di Odegaard, con Smith-Rowe in campo. Elneny con Thomas a fare da diga a centrocampo. Difesa con Marì e Holding in mezzo, ancora Xhaka a sinistra.

Rispetto all'andata mancherà certamente Foyth per problemi muscolari, dentrro Gaspar al suo posto. Per il resto il Villarreal potrebbe confermare gran parte dell'undici visto all'andata, con Alcàcer in avanti col bomber Gerard Moreno, Trigueros arma tattica a sinistra e Chuckwueze aperto a destra.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Marì, Xhaka; Elneny, Thomas; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Aubameyang.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Alcàcer.