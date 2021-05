Europa League, tifosi presenti alla finale di Danzica: in vendita 9500 biglietti

L'UEFA ha aperto la vendita dei tickets per la finale del prossimo 26 maggio. In lizza Arsenal, Villarreal, Manchester United e Roma.

La finale di Europa League si giocherà con i tifosi presenti allo stadio, è ufficiale. L'UEFA ha aperto la vendita dei tickets per la gara che assegnerà il secondo trofeo in ordine di importanza.

Il 26 maggio a Danzica, in Polonia, all'Arena Gdansk sugli spalti ci potranno essere 9500 persone, come ha spiegato il massimo organo del calcio europeo sul proprio sito.

“Le autorità polacche hanno confermato una capacità del 25% dello stadi per la finale. Chi arriverà in Polonia da fuori dovrà sottostare alle regole poste dal governo al momento della finale. Scelti da Goal Inter, è qui la festa!

Scudetto Inter, il Pagellone: Lukaku dominante, Barella e Bastoni le rivelazioni

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming L’accesso allo stadio sarà garantito secondo la legislazione locale, in attesa di conferma durante la settimana. Potrebbe essere necessario avere la prova di un vaccino o di un test negativo al Covid-19”.

In lizza per due posti a Danzica ci sono da un lato Roma e Manchester United (si parte dal 6-2 per gli inglesi nel match d'andata) e dall'altro Arsenal e Villarreal (spagnoli in vantaggio 2-1).