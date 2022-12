Tegola Arsenal: intervento al ginocchio destro per Gabriel Jesus

L’attaccante brasiliano si è infortunato nel corso di Qatar 2022. L’Arsenal perde il suo uomo di punta mentre è in testa alla Premier League.

Pessime notizie per Gabriel Jesus e per l’Arsenal. L’attaccante brasiliano, che nel corso di una sfida contro il Camerun valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Qatar 2022 ha riportato un infortunio al ginocchio destro, non solo ha visto concludersi con largo anticipo il suo Mondiale, ma si è anche dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.

Inizialmente si era parlato di uno stop di circa tre settimane ma la situazione si è evidentemente rivelata ben più grave.

A fare il punto sulle condizioni di Gabriel Jesus è stato l’Arsenal attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

🗞 Gabriel Jesus has successfully undergone surgery to his right knee 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 6, 2022

“Gabriel Jesus è stato operato con successo al ginocchio destro a seguito dell’infortunio patito nel corso della gara della fare a gironi dei Campionati del Mondo tra Brasile e Camerun di venerdì.

Gabby ora inizierò il suo programma di riabilitazione.

Tutti al club stanno sostenendo Gabby e lavoreranno sodo per riportarlo in campo il prima possibile”.

Il club lodinese non ha reso noti i tempi di recupero ma, secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’, l’attaccante non farà il suo ritorno in capo prima di tre mesi.

Se la cosa fosse confermata si tratterebbe di un colpo durissimo per l’Arsenal che, attualmente primo in Premier League con cinque punti di vantaggio sul Manchester City, sarà costretto a rinunciare ad uno dei suoi giocatori più forti in uno dei momenti cruciali della stagione.

Gabriel Jesus, che è stato prelevato dai Gunners la scorsa estate dopo aver vestito per cinque annate proprio la maglia del City, ha segnato cinque goal e sfornato sei assist in quattordici partite di campionato (giocate tutte da titolare). Ad Arteta ora il compito di trovare nuove soluzioni in attacco.